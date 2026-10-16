Lula advierte a EEUU de que aplicará medidas de reciprocidad comercial si es necesario

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa en un acto con simpatizantes en Sao Paulo. - Paulo Lopes/BW Press / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, ha advertido de que su Gobierno no dudará en aplicar la ley de reciprocidad comercial contra Estados Unidos si las negociaciones en curso no fructifican. El mandatario ha asegurado que es Washington quien "debería estar preocupado" por sus lazos bilaterales, recordando que el país sudamericano posee recursos que los estadounidenses necesitan "más que las cosas que yo necesito de ellos".

Pese a los recientes desencuentros comerciales y la evidente preferencia del Gobierno estadounidense por su rival en las urnas, Flávio Bolsonaro, Lula ha defendido durante una entrevista concedida a la televisión Globo que su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido "la más civilizada" que el líder republicano ha tenido con otro presidente.

El mandatario brasileño ha revelado que, tras un inicio tenso, apeló al "juicio" de ambos para evitar desavenencias entre "las dos mayores democracias de Occidente", lo que se ha traducido en varias reuniones y largas llamadas telefónicas, siendo la última una conversación de "casi una hora y media" en la que criticó el comportamiento del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas.

En clave económica, Lula ha restado importancia a la caída del 9% en la relación comercial bilateral con Estados Unidos, contraponiéndola al éxito de su estrategia de diversificación internacional. En este sentido, ha destacado que las exportaciones brasileñas han crecido un 20% con China, un 16% con Alemania y un 15% con Indonesia, alcanzando cifras récord de superávit comercial. "No quiero hacer la ley de la reciprocidad, quiero seguir negociando. Pero si es necesario hacerlo, lo haremos y creo que tendrán un problema con nosotros", ha sentenciado.

Por otro lado, el presidente ha reiterado su rechazo frontal a la decisión de Washington de clasificar a las principales facciones criminales brasileñas --como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho-- como organizaciones terroristas. Lula ha argumentado que Estados Unidos "no entiende" la naturaleza de estas bandas, ya que confunde el crimen organizado motivado por el lucro con el "terrorismo de Estado".

Como alternativa a lo que Brasilia considera una puerta abierta a la injerencia externa, el líder brasileño ha confirmado que su Ejecutivo ya ha remitido por escrito a Trump una propuesta de cooperación bilateral para combatir el narcotráfico basada en la experiencia de la Policía Federal brasileña.

Estas declaraciones del mandatario sudamericano llegan en plena campaña electoral para la segunda vuelta de los comicios que determinarán el próximo presidente en Brasil, que se celebrarán el próximo 25 de octubre y enfrentarán al propio Lula con el candidato del Partido Liberal (PL) --e hijo del expresidente Jair Bolsonaro--, Flávio Bolsonaro.

En la primera vuelta de las elecciones, Bolsonaro se impuso con el 47% de los votos, dos puntos más que Lula, quien partía como favorito en esta ronda. Ahora, Bolsonaro lidera las encuestas para la segunda vuelta, pero con una diferencia de apenas dos puntos, un dato que, teniendo en cuenta el margen de error de las casas encuestadoras, refleja que los dos contendientes están técnicamente empatados.