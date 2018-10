Lula da Silva insta a los brasileños a acudir a las urnas para defender su proyecto de país

Publicado 17/09/2018 3:57:34 CET

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha instado al pueblo brasileño a acudir a las urnas el próximo 7 de octubre en el marco de las elecciones presidenciales para defender su proyecto de país y construir la nación con la fuerza del voto.

"Faltan tres semanas para las elecciones. Tenemos una gran misión por delante. Es hora de defender nuestro proyecto, de tocar de puerta en puerta, recordando el Brasil que construimos juntos", ha expresado en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

El pasado miércoles Lula se dirigió a los votantes para pedirles "de corazón a todos los que votarían por él a votar ahora a su compañero Fernando Haddad para presidente", según ha informado la cadena de noticias Telesur.

Haddad se convirtió en candidato del Partido de los Trabajadores (PT) después de que el exmandatario renunciara a la candidatura tras conocerse el veredicto del Tribunal Superior Electoral, que impedía su continuidad en la carrera presidencial.

"Hace más de cinco meses estoy preso injustamente. No he cometido ningún crimen y he sido condenado por la prensa mucho antes de ser juzgado", ha manifestado Lula.