Lula y Putin se comprometen a colaborar en la ONU y en los BRICS para "reducir las tensiones" en Venezuela

Archivo - Vladimir Putin y Luiz Inácio Lula da Silva. - Europa Press/Contacto/Ricardo Stuckert/Brazil Pres

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Rusia, Vladimir Putin, han abordado este miércoles por teléfono la necesidad de trabajar de manera conjunta para "reducir las tensiones" en Venezuela y el resto de América Latina a través de Naciones Unidas e incluso de los BRICS.

La llamada telefónica se ha producido a petición de la parte brasileña. "Ambos líderes han intercambiado opiniones sobre asuntos internacionales de actualidad, con el foco puesto principalmente en Venezuela", ha detallado el Kremlin.

En ese sentido, tanto Putin como Lula han destacado que es preciso garantizar la soberanía y los intereses del pueblo venezolano, después de la operación militar lanzada por Estados Unidos para capturar al presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro.

"Han acordado continuar coordinando los esfuerzos, en particular, en el marco de la ONU y también a través de los BRICS, con el fin de reducir tensiones en América Latina y otras regiones del mundo", ha añadido Moscú en un comunicado.