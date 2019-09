Macedonia del Norte confía en que las negociaciones para la adhesión a la UE empiecen en octubre

Publicado 03/09/2019 18:08:59 CET

BLED (ESLOVENIA), 3 Sep. (Reuters/EP) -

El ministro de Exteriores de Macedonia del Norte, Nikola Dimitrov, ha expresado este martes su deseo de que las negociaciones para la adhesión del país a la Unión Europea comiencen el próximo mes de octubre.

La ex república yugoslava llegó este año a un histórico acuerdo con Grecia por el cual aceptó a cambiar el nombre oficial de Macedonia a Macedonia del Norte, zanjando así una disputa que había bloqueado su incorporación a la UE y a la OTAN. Ambas organizaciones se han mostrado dispuestas a sumar a Macedonia del Norte.

En el caso de la OTAN, Dimitrov ha confiado en formar parte de la Alianza Atlántica en diciembre o ya en 2020, después de que en febrero los estados miembro firmaran un acuerdo para la entrada de Macedonia del Norte que en estos momentos es objeto de ratificación en los países aliados.

Por su parte, la Comisión Europea recomendó en mayo el inicio de las negociaciones de adhesión. Macedonia del Norte pretendía que empezaran en junio, pero el Ejecutivo comunitario pospuso la decisión sobre la fecha a octubre. Dimitrov ha confiado en que empiecen ese mismo mes.

El ministro de Exteriores ha advertido de que seguir retrasando la incorporación de Macedonia del Norte a la UE podría generar frustración en el país y en la región.

"Las grandes cuestiones se han resuelto. Si no hay una realización adecuada de esta oportunidad significa esencialmente que no hay perspectivas para la región", ha dicho Dimitrov en declaraciones a Reuters desde el foro regional de Bled. "Enviaría el mensaje a otros líderes en los Balcanes de que no merece la pena investir capital político en tomar decisiones difíciles, reformar", ha avisado.

A nivel interno, el jefe de la diplomacia macedonia ha considerado que la entrada en la UE podría persuadir a los jóvenes de no emigrar y quedarse en el país para buscar allí el "estilo de vida europeo" que ansían. "La principal batalla para nosotros es mantener a los jóvenes en casa", ha indicado.

Solo la mitad de los macedonios en edad de trabajar están empleados y la baja tasa de natalidad y la emigración están mermando la fuerza de trabajo, de acuerdo con un informe del Banco Mundial publicado en 2018. Dimitrov ha argumentado que el arranque de las negociaciones de adhesión ayudaría a reactivar la economía y generar empleo y oportunidades.