Machado convoca para este miércoles una nueva movilización contra Maduro un mes después de las elecciones

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, ha convocado para este miércoles una nueva movilización contra el Gobierno de Nicolás Maduro para protestar contra el polémico resultado de las elecciones presidenciales, cuando se cumple un mes de la cita en las urnas, el 28 de julio.

"Acta mata sentencia. Y por eso nos vemos este miércoles, 28 de agosto, en las calles. A un mes de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio, cuando votamos, ganamos, y recogimos vuestras actas, que demuestran la victoria apabullante de (el candidato opositor) Edmundo González", ha declarado a través de un vídeo publicado en su perfil de la red social X.

Machado ha criticado que el chavismo "no se atrevió a presentar ni un papelito y salieron a esconderse detrás de su TSJ (Tribunal Superior de Justicia), sometido a la tiranía y que no tiene vela en este entierro para lavarle la cara a su CNE (Consejo Nacional Electoral), el fraudulento". "No hay mayor confesión de derrota", ha agregado.

El TSJ confirmó la semana pasada la victoria del presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio, pese a las dudas que ha suscitado dicha cita por la falta de transparencia de las autoridades chavistas. Tras ello, el CNE, afín al chavismo, ha dicho "acatar" la sentencia, sin mencionar la requerida publicación de las actas, llamamiento opositor secundado por gran parte de la comunidad internacional.