Macron aplaude la entrega de los rehenes al Ejército israelí y muestra su compromiso con el plan de Trump

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha aplaudido este lunes la entrega al Ejército israelí de los primeros rehenes liberados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco del acuerdo alcanzado con Israel al hilo de la propuesta realizada la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"La paz se ha vuelto posible para Israel, Gaza y toda la región", ha asegurado Macron, que ha mostrado su compromiso "total" con el plan del mandatario estadounidense. "Comparto la alegría de las familias y del pueblo israelí ahora que siete rehenes han sido entregados a Cruz Roja", ha afirmado Macron en redes sociales.

"Con su liberación, y la de otros 13 rehenes que se espera que sean liberados esta misma mañana, la paz se vuelve posible", ha apuntado el jefe de Estado galo, que tiene previsto reunirse con decenas de líderes mundiales este lunes en Egipto, donde abordarán las medidas a adoptar para garantizar que el plan se consolida del todo.

En este sentido, ha asegurado que Francia "estará implicada en cada una de las fases del plan de paz de Trump junto a sus socios árabes".