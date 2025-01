Macron critica a los países del Sahel por no agradecer a Francia sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha criticado este lunes a los países del Sahel por no agradecer a París sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo en la región, unas palabras que ya ha criticado el ministro de Exteriores de Chad.

Macron ha asegurado en su discurso anual ante los embajadores franceses que Francia hizo lo correcto al intervenir militarmente en la región del Sahel para ayudar en la lucha contra el terrorismo, si bien ha acusado a los líderes africanos de no tener "coraje" para dar las gracias por miedo a la opinión pública.

"Nos fuimos porque hubo golpes de Estado, porque estábamos allí a petición de Estados soberanos que habían pedido a Francia que viniera. Desde el momento en que hay golpes, cuando se dice que nuestra prioridad ya no es la lucha contra el terrorismo, Francia ya no tiene un lugar porque no somos auxiliares de los golpistas", ha subrayado el presidente francés.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Chad ha criticado en un comunicado la "actitud despectiva" de Macron hacia África y los africanos, mientras que también ha recomendado al presidente francés "centrar sus esfuerzos en resolver los problemas de Francia" en vez de atacar al continente.

"En 60 años de presencia, marcados por guerras civiles y una prolongada inestabilidad política, la contribución francesa se ha limitado a menudo a sus propios intereses estratégicos, sin ningún impacto real y duradero sobre el desarrollo del pueblo chadiano", ha indicado el ministro de Exteriores, Abderaman Kulamalá.

Asimismo, ha recordado que Chad "jugó un papel decisivo en la liberación de Francia durante las dos guerras mundiales, un hecho que Francia nunca ha reconocido". "Se han minimizado los inmensos sacrificios hechos por soldados africanos para defender la libertad, y no se ha expresado ningún agradecimiento digno", ha dicho.