Macron critica que el PPE no expulse a Orbán: Prima la lógica de clanes sobre la fuerza de las ideas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha criticado este viernes que el Partido Popular Europeo haya suspendido, pero no expulsado de sus filas, al Fidesz del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, porque a su juicio demuestra que se ha impuesto "la lógica de clanes sobre la fuerza de las ideas".

El mandatario galo ha recordado que no pertenece a la familia del PPE, pero igualmente se ha mostrado decepcionado por lo que considera "falta de claridad" en el castigo adoptado por los conservadores sobre Orbán, porque dice que no queda claro si los eurodiputados que sume el Fidesz en las próximas europeas de mayo ocuparán escaños del PPE.

En efecto, la decisión del PPE de suspender la membresía del partido húngaro tiene como efecto inmediato que no podrá participar ni en reuniones, ni en votos ni optar a cargos del partido europeo, pero no tiene consecuencias en el grupo que el PPE forma en la Eurocámara.

"No entendí bien si los parlamentarios de Orbán en las próximas elecciones ocuparán escaño en el PPE o no. He entendido que ocuparían escaño en el PPE, así que entiendo que finalmente no era una decisión", ha resumido Macron, al término de una cumbre europea en Bruselas.

Macron ha dicho que tiene una "muy buena relación" con Orban, con el que de hecho ha coincidido en el Consejo europeo que ha reunido a los Veintiocho este jueves y viernes en Bruselas, y que pueden hablar de todo, pero que hay cuestiones "incompatibles" con el proyecto europeo.

A juicio del presidente francés, que Orbán no haya sido expulsado, sino suspendido temporalmente, es una "buena noticia" para los 'populares' europeos y el propio primer ministro húngaro, pero una "mala noticia" para la UE y sus valores.

"Pienso en especial en Juncker y en los miembros del PPE que se sintieron insultados y que pidieron algo claro, son ellos los que han perdido el voto", ha concluido.