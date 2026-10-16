Macron llama a la calma antes de las grandes manifestaciones del sábado en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron - Fabio Ferrari / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hecho este viernes desde Bruselas un llamamiento generalizado a la calma sobre las manifestaciones programadas para este sábado en su paíus, empezando por la nueva movilización estudiantil prevista en París y varias grandes ciudades en pleno choque entre sindicatos y Gobierno sobre el sistema de enseñanza secundaria, que ha puesto en jaque a las autoridades.

"El derecho a manifestarse es plenamente respetado pero debe ir acompañado del respeto a las personas y a la propiedad. Por eso hago un llamamiento a la calma y al respeto: hay que preservar estos derechos", ha declarado Macron durante su comparecencia final en el segundo y último día del Consejo Europeo en la capital belga.

"El problema surge cuando están desorganizadas y hay elementos que solo buscan causar daños y generar desorden. Y eso es inaceptable", ha añadido antes de reiterar su pleno apoyo a la Policía y resto de fuerzas de seguridad porque "son tiempos muy difíciles para nuestras fuerzas del orden, que se enfrentan a una violencia extrema".

Macron, criticado por la oposición ante lo que, aseguraban, era una postura vacilante sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad, ha insistido en que "nadie se une a la Policía o a la Gendarmería para sufrir ataques como los que sufrieron, por ejemplo, hace unos días, por parte de personas que solo conocen la violencia y el desorden".

Mientras tanto, el prefecto de la Policía de París, Patrice Faure, ha prohibido las manifestaciones del sábado en varias zonas estratégicas de la capital, en los alrededores del Palacio del Elíseo, Matignon e incluyendo los Campos Elíseos.

En el marco de esta jornada de movilización que reúne a chalecos amarillos, estudiantes, alumnos de secundaria y sindicalistas, se prohibirán las concentraciones y procesiones no declaradas entre las 07.00 y las 22.00 horas, según la Prefectura de Policía.