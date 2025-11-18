Macron recibe al escritor Boualem Sansal tras su liberación en Argelia tras el indulto presidencial

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha recibido este martes en el Elíseo al escritor franco-argelino Boualem Sansal, liberado la semana pasada tras recibir un indulto del mandatario de Argelia, Abdelmayid Teboune, después de permanecer un año en prisión tras ser condenado a cinco años de cárcel en el país africano.

Macron ha mostrado su alegría por la liberación de Sansal, al que ha descrito como "un gran escritor cuya dignidad, fortaleza moral y valentía han sido ejemplares". "Su liberación es un momento de emoción y felicidad. Ha sido posible gracias a un proceso caracterizado por el respeto, la serenidad y la excelencia", ha destacado la Presidencia francesa a través de un comunicado.

Así, el mandatario ha dado nuevamente las gracias a "todos los que contribuyeron a que este día fuera posible", en particular al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, "cuya misión de buenos oficios fue determinante". Además, ha aplaudido la decisión de Tebune de concederle un indulto.

Un tribunal de Argelia ratificó en julio la condena a cinco años de cárcel contra Sansal tras el proceso de apelación después de la sentencia dictada contra él a finales de marzo por "atentado contra la unidad nacional" y "publicaciones contra la seguridad y la estabilidad del país", entre otros cargos.

El caso abierto contra Sansal deriva de su detención en el aeropuerto de Argel tras la publicación de una entrevista concedida a un medio francés de tendencia ultraderechista en el que afirmó que París cedió territorio marroquí a Argelia durante la era colonial, palabras consideradas por Argel como una afrenta a su soberanía nacional.

La Presidencia argelina confirmó el indulto durante la jornada del 12 de noviembre ante el "carácter humanitario" de la petición presentada por Steinmeier, al tiempo que especificó que Alemania "estará encargado del traslado y el tratamiento" de Sansal, que sufre cáncer de próstata.

Por último, ha tenido palabras para el periodista francés especializado en fútbol Christophe Gleizes, condenado en junio a siete años de prisión por cargos de "ensalzamiento del terrorismo", y ha expresado su deseo de que sea igualmente liberado. "Trabajamos para ello", ha remachado el Elíseo.

Gleizes, quien trabaja para las revistas 'So Foot' y 'Society', fue detenido poco después de llegar al país por entrar con un visado de turista y fue condenado también por cargos de "posesión de publicaciones con fines de propaganda lesivos para los intereses nacionales".

El hombre viajó a Argelia en mayo de 2024 para informar sobre la edad dorada del club local Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) durante la década de los ochenta, así como para cubrir los actos en recuerdo de un jugador camerunés fallecido hace una década, entrevistar a un entrenador de fútbol y escribir un perfil sobre un futbolista.

Los cargos derivan del hecho de que contactó con el jefe del club entre 2015 y 2017, quien es además un alto cargo del Movimiento para la Autodeterminación de Cabilia (MAK), una organización designada como terrorista en 2021 por parte de las autoridades de Argelia.