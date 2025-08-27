Macron respalda la 'hoja de ruta' económica presentada por el primer ministro François Bayrou

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha respaldado este miércoles la 'hoja de ruta' económica presentada por el primer ministro, François Bayrou, en el marco de las tensiones por la cuestión de confianza a la que se someterá en septiembre en la Asamblea Nacional y que podría suponer la caída del Gobierno.

La portavoz del Ejecutivo, Sophie Primas, ha asegurado durante una rueda de prensa posterior a un consejo de ministros celebrado este miércoles que Bayrou cuenta con el "total apoyo" de Macron con respecto a las recientes medidas económicas y que han precipitado una moción de confianza en el Parlamento.

"Esperamos que la razón y el sentido de la responsabilidad de los parlamentarios prevalezcan sobre sus posturas políticas", ha dicho Primas, agregando que el presidente francés no se ha planteado un escenario post 8 de septiembre si la Asamblea Nacional retira la confianza a Bayrou.

En este sentido, ha reafirmado que las medidas económicas recientemente propuestas para atajar el aumento constante de la deuda pública son "modificables", por lo que ha expresado que el Gobierno permanece "abierto al diálogo".

El primer ministro, que aspira a sacar adelante un plan de recortes presupuestarios cercano a 44.000 millones de euros --que incluye también medidas como la eliminación de dos días festivos nacionales o la congelación de prestaciones públicas--, afirmó en la víspera que los diputados franceses tendrán la posibilidad de elegir entre el "caos" o la "responsabilidad".