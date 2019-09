Maduro anuncia que no viajará a Nueva York para la Asamblea General de la ONU

Actualizado 13/09/2019 3:01:27 CET

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha anunciado este jueves que no viajará a la localidad estadounidense de Nueva York para la reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas que se realiza a finales de este mes.

En un discurso transmitido por la televisión estatal, Maduro ha señalado que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, así como el ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, representarán a Venezuela en la reunión. El dirigente sí acudió al encuentro de 2018 tras una ausencia de casi tres años.

"Este año no voy a ir. Este año me quedo con ustedes trabajando aquí en Venezuela, bien seguro y bien tranquilo", ha afirmado Maduro, que ha señalado que una delegación entregará unas 12 millones de firmas como parte de una campaña contra las sanciones estadounidenses que ha llamado 'No more Trump' (No más Trump).

Estados Unidos, junto con más de 50 países, reconocen al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado del país. El líder opositor se proclamó jefe de gobierno argumentando que la reelección de Maduro en mayo de 2018 fue "fraudulenta".

Sin embargo, Maduro, que mantiene el control de las funciones del Estado, incluida las Fuerzas Armadas, ha acusado a Guaidó de ser un títere de Washington que busca derrocarlo con un golpe de Estado.

Este mismo jueves, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha descartado que pueda entablar un diálogo con el régimen de Maduro a pesar del llamamiento expreso de Naciones Unidas, y ha advertido de que su único interlocutor es Guaidó.

Por su parte, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto sanciones a Venezuela que dificultan su comercio de petróleo y las transacciones en los mercados financieros, la aíslan diplomáticamente y limitan el movimiento de sus funcionarios.