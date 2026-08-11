Más de 130 muertos y 500 heridos por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el noroeste de Colombia

Consecuencia del terremoto en Manizales, Colombia. - Santiago Álvarez/colprensa/dpa

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes en el municipio de San José del Palmar, en el noroeste de Colombia, ha dejado por el momento 132 muertos y más de 570 heridos, según el balance parcial ofrecido por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Las cifras que ha publicado Asocapitales son un desglose de las capitales del país, por lo que el número de víctimas es previsiblemente mayor ya que deja fuera aquellas que se hayan podido registrar en pueblos y localidades afectadas por este temblor, que mantiene en alerta roja a Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia.

Pereira, capital de Risaralda, es la ciudad en la que se han registrado por ahora el mayor número de muertos. Se trata de una localidad que limita con San José del Palmar, en Chocó, donde se produjo el epicentro del terremoto este lunes sobre las 7.34, hora local, a una profundidad de 103 kilómetros.

Algunas autoridades locales han decretado el toque de queda y después de que se hayan producido los primeros incidentes, entre ellos saqueos, y en un intento también por facilitar las labores de los equipos de rescate y emergencias. Del mismo modo, se reforzado la seguridad en las calles con la presencia del Ejército.

Está previsto que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dedique estos días a visitar las zonas afectadas, habiendo pasado ya por Quibdó, capital de Chocó, lugar en el que se ha registrado el epicentro del que es ya el peor terremoto que sacude Colombia desde hace diez años.

Desde esta primera parada, el presidente colombiano ha anunciado la entrega de las primeras ayudas económicas a más de 1.400 familias afectadas para reconstruir sus hogares, así como el traslado de los heridos a centros médicos de Medellín.