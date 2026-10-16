Mauricio prorroga todo el fin de semana el toque de queda por la continuación de los disturbios

Protestas y toque de queda en Mauricio en 2026 - Chen Shaohua / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades del archipiélago de Mauricio han prorrogado todo el fin de semana el toque de queda anunciado esta semana para intentar contener la peor ola de disturbios desde hace 25 años, ha anunciado el jefe del Ejecutivo, Navin Ramgoolam, tras la continuación esta pasada madrugada de una semana de disturbios que ha dejado otros 16 detenidos en las últimas horas.

Lo que comenzó en principio como una protesta contra el coste de la vida acabó degenerando en un enfrentamiento abierto con las fuerzas de seguridad, acusadas de herir a tiros el pasado viernes por la noche a una joven de 27 años.

El toque de queda de este viernes empezará a las 22.00 horas y continuará hasta las 04.30 del lunes, según un nuevo comunicado del Gobierno. Desde el comienzo de las protestas han sido atacadas ocho comisarías y 31 vehículos policiales han resultado dañados, según el informe de la Policía presentado este viernes al Consejo de Ministros y recogido por el portal Defi Media.

En total, 151 personas, entre ellas 16 menores, han sido arrestadas desde el inicio de los disturbios.

El primer ministro Ramgoolam anunció el lunes el toque de queda para 15 regiones del país, la capital, Port Louis, incluida, que posteriormente se extendió a otras dos regiones más, para sofocar las protestas, como ha vuelto a esgrimir este viernes.

"Soy consciente de que todos los mauricianos tienen planes para el fin de semana. Entiendo y comparto su decepción, pero no podemos correr ningún riesgo con la vida de las personas", ha recalcado en un discurso este viernes, en el que también ha asegurado que el país está "superando con éxito esta crisis" y "saliendo de tiempos oscuros".

El mandatario responsabilizó de los incidentes a "un grupo de personas que están incitando al odio y la violencia" y cuyo único objetivo es "fomentar la tensión en el país, perturbar el orden público y la paz".

El tiroteo está siendo investigado. El agente que efectuó el disparo que hirió a la mujer, Elodie Thomas, ha sido detenido y acusado formalmente. "Todos tenemos presentes las imágenes de violencia inaceptable: comisarías ardiendo, lugares saqueados, vehículos policiales atacados", declaró el martes Ramgoolam. "Todo esto es inaceptable".