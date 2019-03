May se ofrece a dimitir para la siguiente fase del Brexit si su partido apoya el acuerdo en el Parlamento

Prime Minister Theresa May leaving for PMQ\'s

Publicado 27/03/2019 19:14:20 CET

LONDRES, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se ha reunido este miércoles con los 'tories' en el órgano de gobierno del Partido Conservador en el Parlamento y les ha ofrecido su dimisión para la siguiente fase del Brexit si apoyan el acuerdo negociado por Londres y Bruselas en una tercera votación.

"Sé que algunas personas temen que si votáis a favor del Acuerdo de Retirada yo lo tome como un mandato para lanzarme a la segunda fase (del Brexit) sin el debate que necesitamos tener. No lo haré. He escuchado lo que estáis diciendo", ha anunciado May en la Comisión 1922 de Westminster.

"Le pido a todo el mundo en esta sala que apoye el acuerdo para que podamos completar nuestra histórica obligación de acatar la decisión del pueblo británico de abandonar la Unión Europea de una forma suave y ordenada", ha indicado.

Después, la 'premier' se ha declarado "preparada" para dejar el cargo antes de lo previsto para "hacer lo correcto para el país y para el partido". "Sé que hay un deseo de un nuevo enfoque y un nuevo liderazgo para la segunda fase de las negociación del Brexit y no me interpondré en el camino", ha afirmado.