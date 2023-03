Medvedev alerta de que la ONU "podría colapsar" ante los intentos de "reforma"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dimitri Medvedev, ha alertado este viernes de que Naciones Unidas "podría colapsar" ante los intentos de algunos países de "reformar" la organización y ha subrayado que se trata de la plataforma internacional "más importante que existe".

"Me preocupan algunas cuestiones, porque hay una alta probabilidad de que la ONU corra la misma suerte que su predecesora, la Sociedad de las Naciones", según ha indicado durante una entrevista con la agencia de noticias TASS.

Así se ha referido a las reformas propuestas por varios políticos, antes de advertir que "el nivel de politización dentro de la ONU ha superado el límite establecido", lo que incluye al Consejo de Seguridad.

"Se producen intentos continuos de reformarlo todo, de dejar a las naciones sin su derecho a veto, que es, de hecho, el resultado de la Segunda Guerra Mundial", ha dicho. En este sentido, ha aclarado que "si esto acaba sucediendo, la ONU dejará de existir, independientemente de lo triste que esto pueda sonar".

BIDEN, BAJO PRESIÓN

Sobre el avance de la invasión rusa de Ucrania ha manifestado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra sometido a una "fuerte presión" a medida que la "fatiga" se instala entre las fuerzas ucranianas.

"Biden ha hecho todo lo que está en su mano para darle salida a la asistencia militar a Ucrania lo antes posible, pero esta agenda está perdiendo apoyos en Estados Unidos y en Occidente en general", ha puntualizado Medvedev.

Así, ha resaltado que la comunidad internacional "se está cansando de la agenda ucraniana". "Esta es la razón precisa por la que considero que Biden es un esbirro que hace lo posible por sacar esto adelante", ha sostenido antes de recalcar que los republicanos "no permitirán esto".

"La agenda ucraniana es cosa de los demócratas, cosa de Biden. Trajo a su propio hijo a Ucrania, quien amasó una fortuna simplemente por ser el hijo de Biden. Para él, esta es una herida incurable. Además, la demencia avanza y está a la vista de todos", ha añadido.

APOYO INTERNACIONAL A UCRANIA

Por otra parte, ha confirmado que las sanciones impuestas contra Rusia sirven para "luchar contra ciudadanos de a pie" dado que no afectan a los líderes del país. "Es completamente evidente que el mundo occidental está luchando contra los ciudadanos de nuestro país. Occidente odia a nuestra gente y todo el mundo ve esto. No es simplemente una cuestión contra los miembros del Gobierno (...), nos odian a todos y no debemos olvidar nunca esto", ha aclarado.

Además, ha dicho sentirse "sorprendido por el nivel de cinismo" al respecto por parte de la comunidad internacional. "Dicen que están presionando al Gobierno ruso y que el residente y todo su equipo deben ser sancionados. Vale, lo veo, son libres de hacerlo. Pero en realidad, ¿quién es el verdadero objetivo de estas sanciones? Los ciudadanos rusos, que no tienen relación directa con la política y puede que hasta tengan diferentes opiniones sobre lo que esta pasando", ha manifestado.

En lo relativo al apoyo armamentístico de Occidente, Medvedev ha reconocido que cuanto más suministros destinan a Ucrania, "más difícil es, por supuesto" para Rusia cumplir con los objetivos fijados al comienzos de la denominada "operación militar especial", eufemismo con el que Moscú se refiere a la guerra.

De hecho, Medvedev ha aseverado que Ucrania "no duraría ni unos pocos días sin esta ayuda", lo que ha convertido a su Ejército en "cien por cien dependientes" del apoyo internacional. "Sin la ayuda de la OTAN, sin inyecciones directas de dinero y entregas directas de armas, el régimen de Kiev no habría durado ni siquiera una semana, esto es absolutamente obvio", ha señalado.

Finalmente, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia ha asegurado contar con información sobre que las Fuerzas Armadas ucranianas están preparando "operaciones ofensivas", ante las que el Estado Mayor ruso "está calculando y preparando decisiones".