Meloni aboga por reformar la ONU para "representar mejor a todos" ante la infrarrepresentación del Sur Global

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha afirmado este martes desde la Asamblea Nacional de la ONU que está dispuesta a reformar los organismos de la organización internacional para "representar mejor a todos" ante la infrarrepresentación del Sur Global, como África o América Latina.

"Italia está convencida de que cualquier examen de la arquitectura funcionar de la ONU, empezando por el Consejo de Seguridad, no puede ignorar los principios de igualdad, democracia y representatividad. Sería un error crear nuevas jerarquías, con nuevos puestos permanentes. Estamos abiertos a discutir la reforma sin ningún prejuicio, pero queremos una reforma que sirva para representar mejor a todos, no a algunos", ha declarado.

La mandataria italiana, que ha subrayado que "los problemas entre el Sur y el Norte del mundo están interconectados", ha hecho hincapié en el punto de inflexión respecto de sus relaciones con África a través de proyectos con varios países del continente africano: "Hemos actuado sin dejar nunca de involucrar y discutir con nuestros interlocutores africanos. Porque nuestra intención no es imponer, sino compartir".

"Quiero reiterarlo una vez más, nuestro objetivo, frente a decenas de miles de personas que se enfrentan a viajes desesperados para entrar ilegalmente en Europa, es garantizar ante todo su derecho a no tener que emigrar, a no tener que cortar sus raíces simplemente porque no tienen otra opción. Una desesperación de la que se benefician organizaciones cada vez más poderosas y ramificadas de criminales sin escrúpulos", ha manifestado.

Asimismo, ha sostenido que Italia pretende reforzar su cooperación también con las naciones de América Latina "porque hay un hilo conductor que une a las organizaciones que especulan con la trata de personas en África y las que gestionan el narcotráfico en América Latina".

Meloni ha señalado que "es un momento difícil" en el que "todo" alrededor "parece cambiar, todo se pone en duda y las pocas certezas que creíamos tener ya no lo son". Durante su intervención, ha hecho referencia a la situación tanto de Ucrania como de Oriente Próximo, remarcando que "la ley debe ser igual para todos" y que debe servir "para defender a los más débiles". "Por eso, no podemos dar la espalda al derecho de Ucrania a defender sus fronteras, su soberanía y su libertad", ha concluido.

"Así como afirmamos el derecho Israel a defenderse de ataques externos, como el horrible 7 de octubre, pedimos a Israel que respete el Derecho Internacional, protegiendo a la población civil, que también es en gran medida víctima de Hamás y sus decisiones. Y siguiendo el mismo razonamiento, también apoyamos el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado. Pero para que esto vea la luz pronto, los palestinos necesitan confiarlo a un liderazgo inspirado por el diálogo, la estabilización y la autonomía", ha dicho.

La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU es una de las eternas reivindicaciones de los países y regiones que se quedaron al margen del primer gran reparto de poder tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque existe un aparente consenso acerca de la necesidad de dicha reforma, persisten las dudas en cuanto a cómo se debe adaptar la institución y, sobre todo, a quiénes deben tener más voz y voto en este nuevo escenario.