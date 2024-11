Meloni reivindica a su candidato a la Comisión Europea y ve "inconcebible" la presión de los socialistas

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha aplaudido la "competencia" demostrada en su comparecencia ante la Eurocámara por Raffaele Fitto, candidato italiano al Colegio de Comisarios, y ha tachado de "inconcebible" que los socialistas pongan en duda que se pueda premiar a la ultraderecha con una vicepresidencia en el segundo mandato de Ursula Von der Leyen.

Fitto, de acuerdo al reparto de cargos elaborado por Von der Leyen, tendría reservada la vicepresidencia de Cohesión y Reformas. El martes, rindió cuentas ante los eurodiputados, en una jornada en la que también estaban citados otros potenciales altos cargos de la Comisión en ciernes.

La primera ministra italiana ha señalado en redes sociales que su candidato tiene el apoyo de "diferentes familias políticas", incluso de "algunos exponentes de la izquierda", por lo que ha criticado que el Partido Democrático (PD), miembro de los socialdemócratas, plantee que se rebaje el rango del futuro comisario.

En este sentido, Meloni ha preguntado al PD si está dispuesto a "dejar a Italia" sin una vicepresidencia que pueda dar al país "una mayor influencia" en cuestiones clave. "¿Es posible que prefieran anteponer al propio partido por encima del interés colectivo?", ha planteado.

El eurodiputado del PD Brando Benifei ha alegado que no se oponen a la integración de Fitto como comisario, pero sí a que sea vicepresidente, ya que implicaría "poner en el centro de la administración europea a alguien que representa a un partido contrario al Estado de Derecho, el medio ambiente y la integración", informa AdnKronos.

"No hay razón para premiar a ECR si no nos cubrimos las espaldas con la derecha", ha declarado, si bien no ha aclarado hasta qué punto están dispuestos a llegar si no se da el cambio que reclaman, en un contexto en el que siguen pendiente la aprobación de otros altos cargos, entre ellos el de la española Teresa Ribera, que comparte familia política con el PD italiano.

El martes se sometieron al examen los seis candidatos a ocupar una vicepresidencia del nuevo Ejecutivo de Von der Leyen, pero las evaluaciones que debieron emitirse tras cada audiencia han quedado aplazadas sin fecha por acuerdo entre los partidos de la llamada gran coalición --Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D) y liberales (RE) para forzar una decisión en bloque, para condicionar la salvación de unos a la de los otros.