Al menos 18 muertos en un nuevo ataque de las RSF cerca de El Obeid, Sudán

Archivo - Una mujer prepara la comida frente a una tienda de campaña desgastada en un campamento de desplazados cerca de la localidad fronteriza de Al-Tina, en el oeste de Sudán. - Europa Press/Contacto/Walid Rahamtalla - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 18 personas han muerto y otras 17 han resultado heridas en un ataque registrado este viernes por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) en la localidad de Um Arada, situada a unos 20 kilómetros al suroeste de El Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte y epicentro del conflicto, según han informado fuentes locales y medios sudaneses.

La incursión, que ha afectado a Um Arada y a otras dos localidades próximas, ha desencadenado una grave crisis humanitaria al obligar a más de 300 familias a abandonar sus hogares a pie en medio de una nueva ola de desplazamientos.

Según han declarado fuentes sobre el terreno al diario sudanés 'Sudan Tribune', las autoridades sanitarias de El Obeid han tenido que hacerse cargo de 23 menores no acompañados -entre ellos varios bebés- que llegaron a la ciudad bajo el cuidado de civiles sin parentesco.

Por su parte, las Fuerzas de Apoyo Rápido han asegurado a través de sus redes sociales haber tomado el "control total" de Um Arada tras provocar la retirada de las Fuerzas Armadas Sudanesas, alegando además avances en los frentes de Kordofán y del Nilo Azul. Sin embargo, el Ejército de Sudán sostuvo haber repelido dos ofensivas enemigas en la zona, dirigidas contra Um Arada y Jabal Hashaba.

Las operaciones militares se han intensificado en las últimas semanas en los estados de Kordofán del Norte, agravando el impacto sobre la población civil. Desde el estallido del conflicto entre el Ejército y las RSF en abril de 2023, la guerra ha dejado decenas de miles de muertos y ha provocado una de las mayores crisis de desplazados y refugiados del planeta.