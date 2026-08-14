Al menos 36 heridos por un virulento incendio forestal en la turística ciudad de Omis, en Croacia

Un aparatoso incendio decretado en la ciudad turística de Omis, en Croacia - Europa Press/Contacto/Zvonimir Barisin

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 36 personas han resultado heridas este viernes, siete de las cuales se encuentran en estado grave, tras desatarse un incendio forestal en la turística ciudad de Omis, que ha arrasado decenas de viviendas y ha obligado a evacuar a cerca de 1.000 personas.

"Este ha sido uno de los peores incendios que hemos afrontado en los últimos años", ha afirmado el primer ministro, Andrej Plenkovic, durante una reunión con altos cargos del condado de Split-Dalmacia desde Omis en la que ha informado de que el Gobierno proporcionará ayuda económica para reparar los daños causados por las llamas.

Por su parte, el presidente del país, Zoran Milanovic, se ha desplazado a la zona en el marco de una jornada que ha catalogado de "terrible" y ha trasladado su agradecimiento a todos aquellos equipos que "luchan" contra el incendio, que ha dejado por el momento 16 personas hospitalizadas, siete de ellas en estado grave.

El ministro de Defensa croata, Ivan Anusic, ha confirmado este viernes que el Ejército de Tierra está preparado para intervenir si la jefatura de Protección Civil así lo solicita. Más de un centenar de bomberos han trabajado en las labores de extinción durante toda la noche, según ha recogido la agencia Index.

Las llamas se extienden desde la localidad de Lokva Rogoznica hacia la costa y el interior. Si bien por el momento no se ha determinado el origen, las autoridades croatas investigan ya si ha podido ser un incendio provocado.