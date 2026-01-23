Al menos cuatro militares muertos en una emboscada en el sur de Filipinas

Archivo - Imagen de archivo de miembros del Ejército de Filipinas durante unas maniobras. - Daniel Ceng Shou-Yi/Zuma Press W / Dpa - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Filipinas han informado este viernes de que al menos cuatro militares han muerto y otro ha resultado herido en una emboscada registrada en la localidad de Munai, situada en la región meridional de Mindanao, supuestamente a manos de la organización islamista Maute.

Anton Cortes, portavoz de la 2ª Brigada Mecanizada de Infantería del Ejército de Filipinas, ha indicado en declaraciones al diario 'Philippine Daily Inquirer' que los soldados se vieron sorprendidos cuando abandonaron su base para ir a por provisiones.

El incidente ha sido provocado por un grupo de hombres armados, que los atacaron cuando estos se encontraban en el interior de un vehículo. La emboscada ha tenido lugar sobre las 10.30 horas (hora local).

El comandante general de las Fuerzas Armadas filipinas, Antonio G. Nafarrete, ha expresado sus condolencias a los familiares de los fallecidos y ha mostrado "todo su apoyo". Asimismo, ha informado de que se intensificarán las operaciones junto a las fuerzas de seguridad para neutralizar a posibles "milicianos".

"No pondremos fin a nuestras operaciones hasta que se haga justicia. No habrá un lugar seguro para los terroristas que hayan perpetrado este ataque", ha apuntado Nafarrete, que ha confirmado que los militares se encontraban en un "vehículo privado" realizando "labores en el marco de un programa de apoyo a la comunidad local".