Al menos cuatro muertos por un ataque de los hutíes contra la ciudad portuaria de Moca, en el sur de Yemen

Ataque de los hutíes contra Moca (Yemen) - EUROPA PRESS

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto a causa de un ataque perpetrado este viernes por los rebeldes hutíes contra la ciudad costera de Moca, en el suroeste de Yemen, en el marco del incremento de las hostilidades entre la insurgencia y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Fuentes militares citadas por la agencia de noticias Sabanew, afín al Consejo de Liderazgo Presidencial, han confirmado este balance de víctimas, precisando que todas ellas eran civiles.

Los hutíes han lanzado así seis misiles contra zonas residenciales de Moca, en el oeste de la provincia de Taiz, han agregado las mismas fuentes.

Horas antes, el portavoz del Ejército de Yemen, el coronel Majid Abdulá al Nuzaily, ha señalado que sus fuerzas están llevando a cabo "operaciones efectivas contra elementos y capacidades de la milicia terrorista hutí en varios frentes, infligiéndoles importantes pérdidas humanas y materiales".

El portavoz militar de los hutíes, Yayha Sari, ha reivindicado en sus redes sociales que ataques "con éxito" contra "concentraciones de tropas, armamento y buques de guerra saudíes, pertenecientes a sus aliados y mercenarios, en la zona de Moca, con un gran número de misiles balísticos".

"Los ataques fueron precisos (...) y resultaron en la destrucción de las embarcaciones y el armamento, así como en la muerte y heridas a decenas de militares saudíes", ha asegurado, si bien las autoridades de Arabia Saudí no se han pronunciado al respecto.