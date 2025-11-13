Al menos dos muertos y 18 heridos tras estrellarse una furgoneta contra un mercado cerca de Seúl

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y 18 han resultado heridas este jueves después de que una furgoneta se estrellara contra un mercado de la ciudad de Bucheon, situada a poca distancia de Seúl, la capital de Corea del Sur.

La Policía ha indicado que el vehículo arrolló a varios transeúntes que se encontraban en la zona del mercado de Jeil sobre las 11.00 horas (hora local). Así, ha especificado que las víctimas mortales son dos mujeres de edad avanzada y que el conductor ha sido detenido en el lugar de los hechos.

"El conductor afirma que se trata de un accidente y que no aceleró de forma intencionada, pero de momento es difícil verificar esto teniendo en cuenta las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad situadas en la zona", ha explicado Park Geum Cheon, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Bucheon.

El conductor es un hombre de unos 60 años que, según las primeras pesquisas, se encontraba sobrio. Actualmente está siendo interrogado por las fuerzas de seguridad, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Entre los heridos hay seis en estado crítico y tres que se encuentran inconscientes, tal y como indican estas informaciones.