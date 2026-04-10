Al menos dos muertos por ataques de Ucrania en las regiones rusas de Bélgorod y Volgogrado

Archivo - Vehículos militares aparcados junto a una carretera cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania en la región de Bélgorod, Rusia. - Anton Vergun / Sputnik / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este viernes en sendos ataques lanzados por las fuerzas ucranianas contra las regiones rusas de Bélgorod, en el oeste del país, y Volgrodado, situada en el suroeste, a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha indicado que una mujer ha fallecido a causa de las heridas sufridas por un ataque contra el distrito de Shebekinski, justo un día después de que otro civil muriera en la citada región, también a manos de las fuerzas ucranianas.

Así, ha expresado sus condolencias a los familias y allegados de la fallecida, según informaciones difundidas a través de su cuenta de Telegram.

Por su parte, las autoridades de Volgogrado han indicado que, "como resultado de los ataques terroristas perpetrados por el régimen de Kiev con ayuda de vehículos aéreos no tripulados". Como resultado, han explicado, "un residente de Volzhski ha sucumbido a la gravedad de las heridas sufridas por la metralla de uno de estos drones".

Además, ha alertado de que en el distrito de Svetloyarski se ha registrado un incendio a raíz de un ataque con drones contra una refinería, si bien el Cuerpo de Bomberos ha logrado extinguirlo. No obstante, las instalaciones se han visto dañadas, al igual que varias viviendas situadas en las inmediaciones.