Al menos un muerto y cuatro heridos en un ataque del Ejército de Ucrania contra la península de Crimea

Archivo - Imagen de archivo de varios militares ucranianos. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, han informado este jueves de que al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas en un nuevo ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas contra la zona.

El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha confirmado en un comunicado difundido en redes sociales el fallecimiento de un civil en "un ataque nocturno del enemigo" y ha aclarado que entre los heridos hay al menos dos menores de edad.

Por otra parte, las autoridades rusas han denunciado ataques contra una refinería de la región de Uliánovsk, donde se han registrado varias explosiones que se han visto seguidas por un incendio. Así, han confirmado que el fuego es resultado de un ataque con drones que ha alcanzado el distrito de Novospasski.

Este mismo jueves, el Ministerio de Defensa de Rusia ha cifrado en 223 los drones ucranianos interceptados sobre su territorio, especialmente en regiones como Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Moscú, Oriol, Oremburgo, Riazán, Rostov, Samara, Sarátov y Tula, entre otras.