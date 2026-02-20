Al menos un muerto por un incendio a bordo de un crucero con destino Singapur

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este viernes por un incendio registrado a bordo de un crucero con 271 pasajeros a bordo, la mayoría de ellos de Singapur, país al que se dirigía el buque, y quienes han sido evacuados para garantizar su seguridad, según han informado las autoridades singapurenses.

La Autoridad Marítima y Portuaria ha indicado que la víctima mortal es un ciudadano de origen indonesio que formaba parte de la tripulación del barco, de la empresa World Legacy. Así, ha explicado que otros cuatro pasajeros han tenido que ser trasladados a un hospital en Singapur.

El buque se encuentra en condiciones estables y está anclado frente a las costas de las islas de Semakau y Senang. El incidente se produjo sobre las 4.00 horas (hora local). En total, se estima que había 388 miembros de la tripulación a bordo del barco, registrado en Liberia, pero ninguno de ellos de Singapur.

Está previsto que el resto de miembros de la tripulación que no han desembarcado aún lo hagan paulatinamente durante las próximas horas. Las autoridades han establecido un perímetro de seguridad en torno al barco.