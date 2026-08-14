Al menos ocho muertos y más de diez heridos por una fuga de gas en un astillero en Bangladesh

Archivo - Un buque petrolero procedente de Singapur atraca en el muelle de Patenga del puerto de Chattogram, Bangladesh - Europa Press/Contacto/Mohammed Shajahan - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho trabajadores de un astillero de Sitakunda, en el sureste de Bangladesh, han muerto y más de diez han resultado heridos causa de una fuga de gas procedente de un buque, han informado este viernes las autoridades locales.

El responsable de Sitakunda, Fakhrul Islam, ha confirmado este balance en declaraciones al diario 'Dhaka Tribune' y ha detallado que hay otros 14 empleados heridos, que ya están recibiendo tratamiento médico en el Hospital Universitario de Medicina de Chittagong y en otros centros.

Las autoridades han logrado identificar ya a cinco de las ocho víctimas mortales, que tienen entre 25 y 55 años de edad e incluyen a dos hermanos.

El jefe de los servicios de Bomberos de la localidad, Al Mamun, ha explicado que todos ellos se vieron expuestos a gases tóxicos mientras desmantelaban un viejo buque metanero en el astillero Ferdous Steel en Sitakunda, en el distrito de Chittagong.

Este astillero de desguace es conocido como uno de los mayores del mundo, extendiéndose a lo largo de unos 20 kilómetros de costa en la Bahía de Bengala, y ha suscitado críticas entre parte de la comunidad internacional debido a sus prácticas inseguras y perjudiciales para el medio ambiente.

El Gobierno bangladesí ha asegurado que pondrá en marcha una investigación para esclarecer el origen de lo ocurrido y que tomará medidas contra los responsables.