Al menos tres muertos, incluidos dos niños, en ataques en Yemen de la coalición liderada por Riad, según rebeldes hutíes

Archivo - Restos de metal tras un bombardeo atribuido a Arabia Saudí contra el Aeropuerto de Saná (Yemen), controlado por los rebeldes hutíes - Mohammed / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rebeldes hutíes de Yemen han denunciado en la madrugada de este martes la muerte de tres personas, incluidos dos niños, así como lesiones a otro adulto y otro menor, en múltiples bombardeos contra viviendas civiles y un puente en la gobernación de Taiz, en el sudoeste de Yemen, los cuales ha atribuido a la coalición liderada por Arabia Saudí.

"Aviones de combate de la coalición liderada por Arabia Saudí cometieron un nuevo crimen contra la población de la gobernación de Taiz al lanzar varios ataques aéreos dirigidos directamente contra infraestructura civil", ha declarado en redes el portavoz de la cartera hutí de Salud, Anis Alasbahi.

En concreto, Alasbahi ha informado de un "bombardeo deliberado de viviendas civiles" en el distrito de Dhubab --en la costa, al sur de la ciudad de Moca, recientemente tomada por los hutíes--, donde ha muerto un ciudadano y otro ha resultado herido crítico.

Por otro lado, el portavoz de Salud ha asegurado que las fuerzas de la coalición han lanzado "varios ataques aéreos" contra el puente de Al Barh, en Maqbanah --en el interior, más cerca de la ciudad de Taiz-- que "han resultado en la muerte de dos niños y heridas graves a un tercero".

"Esto eleva a tres el número total de víctimas mortales civiles de estos crímenes, incluidos dos niños, y a dos el número de heridos, lo que constituye una violación flagrante de las leyes internacionales y humanitarias que prohíben atacar a civiles e infraestructura civil", ha denunciado.

Los ataques han llegado en plena escalada de hostilidades entre las milicias hutíes y la coalición liderada por Riad junto a las fuerzas yemeníes del Gobierno reconocido internacionalmente, una intensificación del conflicto especialmente marcada por la respuesta de estas dos últimas partes a la ofensiva con la que los rebeldes han logrado avanzar desde el interior del país hasta la costa del mar Rojo y los alrededores del estratégico estrecho de Bab el Mandeb.