Michael McCormack jura su cargo como nuevo viceprimer ministro de Australia en sustitución de Barnaby Joyce

Actualizado 26/02/2018 10:19:56 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Michael McCormack ha jurado este lunes su cargo como nuevo viceprimer ministro de Australia, en sustitución de Barnaby Joyce, quien ha dimitido en el marco de la polémica levantada en el país tras salir a la luz que mantenía una relación extramarital con una antigua trabajadora del Gabinete.

McCormack ha jurado el cargo después de ser elegido como líder del Partido Nacional en sustitución de Joyce, después de una votación en la que se ha impuesto al parlamentario George Christensen.

"Honraré la fe, confianza y responsabilidad que se ha puesto sobre mi haciéndolo siempre lo mejor que pueda. Soy un jugador de equipo, y voy a trabajar con el mejor equipo de Australia", ha dicho McCormack.

Asimismo, ha aplaudido a Christensen por presentarse al cargo, en un acto que ha cogido prácticamente por sorpresa al partido, que pensaba hacer una transición sin otros candidatos.

El propio Christensen ha felicitado a McCormack por imponerse en la votación, cuyo resultado no ha trascendido, según ha informado la cadena de televisión australiana ABC.

Por su parte, el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, ha felicitado al que es ya viceprimer ministro del país. Turnbull se ha mostrado muy crítico en las últimas semanas con Joyce, quien, por su parte, ha cargado contra el primer ministro por su actitud hacia él durante el escándalo.

El caso abrió una brecha en el seno del Gobierno de coalición australiano. El jueves, Turnbull asevero que Joyce, que continuará ocupando su escaño en el Parlamento, llevó a cabo "un error de juicio" a la hora de iniciar una relación con Campion.

Joyce, un católico practicante que ha hecho campaña en numerosas ocasiones a favor de los "valores familiares", se encuentra bajo una inmensa presión dado que no informó de su relación con la antigua trabajadora.

An absolute honour to be endorsed by my @The_Nationals colleagues to lead this great party; it is a privilege I will not take lightly. I promise not to be silent when I ought to speak. pic.twitter.com/v3D6a7j4Q7

I will continue to fight for the people in the weatherboard and iron, for the people on the peripheral and the small regional towns. I used my experience of these towns and my goal in life will always be to try to make their lives better.