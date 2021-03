Michel critica desde Ucrania que Rusia no es un mediador sino parte del conflicto

BRUSELAS, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha apuntado desde Ucrania a la responsabilidad de Rusia en el conflicto en el Donbás, asegurando que Moscú "es parte y no un mediador" en la crisis.

En una muestra de apoyo a la defensa de la integridad y soberanía ucraniana, Michel se ha desplazado junto al presidente, Volodimir Zelenski, a la línea de contacto en Lugansk, que divide la parte controlada por Kiev de la gestionada por los separatistas prorrusos.

Desde este punto, el presidente del Consejo Europeo ha lamentado que Rusia no haya respondido a los pasos de Ucrania para aplicar los acuerdos de Minsk. "Es por eso que nuestras sanciones económicas contra Rusia seguirán en pie. Rusia es parte de este conflicto y no un mediador", ha señalado el ex primer ministro belga.

En este sentido, ha reiterado que Moscú debe asegurar el acceso a la misión de vigilancia de la OSCE, insistiendo en que no se puede usar la pandemia como pretexto para "separar más estas regiones de Ucrania".

De esta forma, ha insistido en que su presencia en la zona del conflicto busca dar visibilidad a una situación "inaceptable" y dar apoyo a quienes realizan su trabajo bajo circunstancias de extrema dificultad. Así, durante su visita ha visto con sus propios ojos el trabajo que realiza la OSCE para mantener los servicios y la ayuda a los dos lados de la línea.

"Estamos en continente europeo en 2021 y hay una guerra. Esto es una realidad vergonzante. Sigue habiendo gente que muere en este conflicto y que vive en circunstancias extremadamente difíciles", ha asegurado el líder comunitario.

El viaje de Michel a Ucrania se enmarca en una gira por los países de la vecindad este, tras visitar Georgia y Moldavia, y llega en medio de la crisis diplomática entre la UE y Rusia, en un deterioro de las relaciones bilaterales. Precisamente este martes el Consejo de la UE ha hecho oficial las sanciones contra cuatro funcionarios rusos por su implicación en la detención y encarcelamiento del opositor Alexei Navalni, un caso que ha alejado aún más a Bruselas y Moscú.