Milei reúne a unos 20 dirigentes regionales en busca de apoyo a sus reformas tras ganar las legislativas

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha reunido este jueves en la Casa Rosa a todos lo gobernadores de las provincias del país, a excepción de cuatro --entre ellos el de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof-- en busca de su apoyo para los presupuestos del próximo año y la reforma laboral además de otras medidas, días después de que su partido, La Libertad Avanza (LLA) se haya hecho con el Congreso al ganar las elecciones legislativas parciales con algo más del 40 por ciento de los votos en cada cámara.

Así lo ha anunciado la oficina presidencial en un comunicado en el que ha indicado que han participado en el encuentro "aquellos gobernadores que coinciden y comprenden los cambios que la Argentina necesita (...) con el objetivo de trabajar juntos de cara al futuro y aprobar en el Congreso de la Nación las reformas que millones de argentinos eligieron en 2023 y ratificaron este domingo en las urnas".

En la nota, difundida en la red social X, Milei ha reiterado su "voluntad" a dialogar con los gobernadores "independientemente de las diferencias partidarias para hacer Argentina grande otra vez", si bien a la cita no fueron invitados los dirigentes de las provincias de Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego, todos peronistas.

El líder ultraderechista ha afirmado en este sentido al diario digital A24 que "si recitaste el catecismo marxista toda tu vida, no se puede". "Nos juntamos con personas a las que dos más dos les da cuatro", ha agregado en unas declaraciones en las que ha presumido de que la reunión fue "extremadamente positiva" y mencionó un "consenso absoluto" en cuanto a la reforma laboral.

El portavoz de la Presidencia argentina, Manuel Adorni, ha coincidido en calificar de "exitoso" este encuentro que ha contado con 16 gobernadores, tres vicegobernadoras, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

"Agradecemos la presencia de todos los gobernantes que coinciden y comprenden los cambios que la Argentina necesita, con el objetivo de trabajar juntos de cara al futuro", ha agregado en una rueda de prensa al término de la reunión.

La Libertad Avanza se convirtió el pasado domingo en el partido más votado en las elecciones legislativas parciales, superando el 40 por ciento de los apoyos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que le ha permitido hacerse con más de la mitad de los escaños en juego en ambas cámaras.