Miles de manifestantes piden la declaración de "emergencia nacional" contra la violencia machista en Australia

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han marchado este sábado por las calles de algunas de las principales ciudades de Australia, con Sídney y Adelaida a la cabeza, para exigir al Gobierno del primer ministro del país, Anthony Albanese, que declare el estado de emergencia nacional después de las 27 mujeres asesinadas este año en casos de violencia machista.

Las protestas, que continuarán el domingo en Melbourne, Perth, Canberra -- donde participará el propio Albanese -- y Brisbane, exigen nuevos métodos de comunicación policial para evitar que los agentes culpen a la víctima, vías alternativas de denuncia con la creación de tribunales especializados, un nuevo protocolo entre los medios de comunicación para que esperen 48 horas antes de nombrar a las víctimas y más ayuda económica a las organizaciones contra la violencia machista.

Las organizadoras de la marcha de Sídney han terminado depositando 32 flores en el parque Hyde de la ciudad, una por cada mujer asesinada en el país en lo que va de año más las cinco muertas en el ataque a puñaladas del centro comercial Westfield Bondi Junction el pasado 13 de abril.

Entre los últimos crímenes se encuentra el de Molly Ticehurst, de 28 años, asesinada el pasado día 22 de abril. El principal sospechoso de su asesinato es un antiguo compañero sentimental, Daniel Billings, que fue puesto en libertad bajo fianza a pesar de haber sido acusado de violarla y acosarla, y de las peticiones de la Fiscalía para que no acabara en libertad dado el peligro que representaba para la joven.

Una de las organizadoras de la manifestación, la superviviente de violencia machista y fundadora de la organización What Were You Wearing (¿Qué llevabas puesto?), Sarah Williams, ha pedido al Gobierno que actúe inmediatamente. "Se lo estoy suplicando directamente. Espero que gracias a la gente se genere la presión suficiente para que hagan algo", ha declarado al 'Sydney Morning Herald'.