Un militar israelí se suicida en una base del norte de Israel

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un militar de las Fuerzas Armadas israelíes ha sido hallado muerto este lunes en una base del norte del país tras aparentemente quitarse la vida, con lo que sumarían ya 18 los militares israelíes que se han suicidado solo en lo que va de año.

La Policía Militar ha abierto una investigación sobre la muerte de este soldado, integrado en la Brigada Golani, según recoge la televisión pública israelí, Kan. Los resultados serán trasladados a la Fiscalía General Militar para su revisión.

Hace apenas dos semanas se suicidó el capitán Yosef Haim Ashraf, de 28 años, un reservista de Tiberíades. El cuerpo fue hallado cerca de Ramat Poriya.

El responsable del Departamento de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas israelíes, el general Dado Bar Jalifa, ha ordenado la creación de una comisión para examinar la respuesta a estos suicidos.