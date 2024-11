La ministra del Interior de Alemania garantiza el funcionamiento del Gobierno tras caer la coalición

BERLÍN 7 Nov. (DPA/EP) -

La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población asegurando que el Gobierno sigue "plenamente capacitado para actuar" a pesar de la incertidumbre que se ha desatado en el país tras la ruptura de la coalición, encabezada por el canciller Olaf Scholz.

"Somos y seguimos siendo plenamente capaces de actuar", ha destacado Faeser en declaraciones a DPA, donde demás ha defendido como "coherente y correcta" la decisión de Scholz de prescindir de los servicios del ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, un gesto que ha provocado la ruptura de la coalición.

Para Linder, esta decisión muestra la "responsabilidad" de Scholz con el país, más aún "en tiempos difíciles". Así, ha aprovechado para cargar contra el Partido Democrático Libre de Lindner precisamente por no haber tenido esa misma responsabilidad y haber priorizado "la ideología" antes qeu las "decisiones pragmáticas".

La crisis de la coalición gobernante era ya más que evidente desde hace semanas y se ha saldado con la salida de la formación más débil del tripartito, el Partido Democrático Libre. Scholz cesó en la víspera a Lindner, quien será sustituido por Jorg Kukies, un antiguo asesor de su plena confianza.

En cambio, el también liberal Volker Wissing ha optado por mantenerse como ministro de Transportes y dejar el FDP, para no ser "una carga" para el partido. "No me alejo de sus valores básicos y no quiero afiliarme a otro (partido). Quiero seguir siendo fiel a mí mismo", ha esgrimido en una comparecencia.

El Partido Social Demócrata (SDP) de Scholz tiene ahora como único socio de coalición a Los Verdes, cuyo líder, Robert Habeck, ha apelado a la confianza ciudadana. "No dudéis de la fuerza de este país. Hemos superado retos completamente diferentes", ha manifestado el 'verde' en un comunicado.