La ministra principal de Escocia en aislamiento por contacto con un positivo en coronavirus

Escocia notifica un nuevo récord de casos nuevos

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha anunciado este domingo que ha decidido ponerse en aislamiento por estar en contacto con un positivo en coronavirus en el mismo día que la región ha notificado un nuevo récord de casos diarios.

"Me han notificado que he estado en contacto con un positivo en coronavirus. En consecuencia, y de acuerdo con las reglas, me aislaré en espera del resultado de una prueba PCR", ha dicho en su cuenta de Twitter.

El anuncio de la ministra ha llegado en la misma jornada que las autoridades sanitarias de Escocia han registrado 7.113 nuevos casos de coronavirus, lo que supone la cifra más alta informada.

Tres áreas del consejo, East y West Dunbartonshire y North Lanarkshire, tienen tasas de casos semanales superiores a 1.000 por 100.000 habitantes, según la BBC.

Desde el inicio de la pandemia, en total unas 420.000 personas han contraído la enfermedad, de las que han fallecido algo más de 8.100.