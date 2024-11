El ministro de Defensa israelí se opone a un alto el fuego en Líbano: "No levantaremos el pie del acelerador"

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha subrayado este miércoles su rechazo a la posibilidad de alcanzar un alto el fuego con el partido-milicia chií Hezbolá para cesar los ataques en Líbano y ha asegurado que el Ejército de Israel "no levantará el pie del acelerador" y golpeará al grupo islamista "con toda la fuerza".

"No haremos ningún alto el fuego, no levantaremos el pie del acelerador y no permitiremos ningún acuerdo que no incluya la consecución de los objetivos de la guerra", ha manifestado el nuevo ministro de Defensa israelí durante una visita al Mando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Allí, cerca de la frontera con Líbano, Katz ha conversado con tropas del Mando Norte y, junto al jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, ha repasado los principales objetivos de esta guerra, como son el desarme de Hezbolá, su retirada al norte del río Litani y garantizar la seguridad de los residentes del norte de Israel.

Así las cosas, el encargado de la cartera de Defensa ha reivindicado una vez más el "derecho" legítimo de Israel a defenderse y actuar contra "cualquier actividad y organización terrorista" que suponga una amenaza, según informaciones recogidas por el diario local 'The Times of Israel'.

Katz asumió hace una semana el Ministerio de Defensa después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cesara del cargo a Yoav Gallant aludiendo a una serie de desencuentros que se habían agravado en los últimos meses y que consideraba insalvables, más aún en el contexto bélico por el que atraviesa el país.

Mientras que Gallant parecía una figura dispuesta a trabajar para buscar acuerdos de alto el fuego en los frentes que Israel tiene abiertos, especialmente en la Franja de Gaza, Katz rápidamente se ha destapado en contra de alcanzar acuerdos y convencido de que la victoria en Líbano y Gaza pasa por el éxito militar.