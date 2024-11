El ministro de Interior de Mozambique sostiene que las protestas de la oposición son "subversivas" y "terroristas"

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Mozambique, Pascoal Ronda, ha sostenido este miércoles que las "violentas manifestaciones" convocadas por la oposición tras la publicación de los resultados de las últimas elecciones, en las que se impuso el candidato oficialista, Daniel Chapo, son "actos subversivos" y las ha llegado a calificar de "terrorismo".

"Ya no las llamo manifestaciones, llamo a estos actos subversión y terrorismo, porque aterrorizan a las personas y a los niños. Esa mamá que vende plátanos ya no puede vender. La persona no puede ir a trabajar, eso es terror", ha declarado durante la celebración de un acto del que se ha hecho eco la agencia estatal mozambiqueña de noticias, AIM.

Ronda considera que los manifestantes, al decir que quieren llegar a Ponta Vermelha, la residencia oficial del presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, se refieren a la supresión de los poderes que fueron establecidos democráticamente.

Por ello, ha afirmado el ministro, se ha reforzado la seguridad, con las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS) desplegadas en aras de contener los ánimos y restablecer el orden.

Ronda ha denunciado que muchas personas, incluidos jóvenes y niños, estén siendo "instrumentalizados", vinculando las protestas con el consumo de drogas y el vandalismo.

"La intoxicación se está introduciendo en estos jóvenes y esto afectará su futuro. Imagínense a esa anciana que tenía el último tomate para vender, pensando que tendría algo, pero todo fue vandalizado. Destruyen el supermercado, el Shoprite, el banco, ahora piensan en destruir los puentes. Esto es vandalismo", ha dicho.

Estas declaraciones se producen después de que la Policía mozambiqueña haya alertado de la "tendencia hacia el terrorismo urbano" en las movilizaciones convocadas por la oposición tras la publicación de los resultados de las últimas elecciones, en las que se impuso el candidato oficialista, Daniel Chapo.

Asimismo, ha comparado las recientes marchas con los actos de terrorismo perpetrados por el grupo yihadista Estado Islámico en África Occidental (ISCA) en la provincia de Cabo Delgado, situada en el norte del país y sacudida por atentados y ataques desde hace varios años.

El opositor Venancio Mondlane, quien rechaza la victoria de Chapo y asegura ser el vencedor de las elecciones presidenciales celebradas en octubr, ha afirmado en varias ocasiones que las actas con las que cuenta su partido demuestran su victoria, si bien ni él ni la comisión electoral han publicado las actas de los colegios electorales, lo que mantiene la incertidumbre en torno a quién fue el ganador.

Mondlane ha convocado recientemente una nueva ronda de movilizaciones esta semana para protestar por los resultados electorales y ha pedido a la población que se manifieste en puertos, zonas fronterizas y capitales provinciales. "Vamos a paralizar todo", prometió Mondlane, quien se encuentra actualmente en el exilio y comparece a través de discursos en su cuenta en Facebook.

Los partidos de oposición de Mozambique que se presentaron a las elecciones presidenciales de comienzos de octubre firmaron una declaración conjunta en la que denuncian irregularidades durante los comicios en favor de Chapo, después de que Podemos publicara un recuento paralelo que sostiene que Mondlane recabó el 53,38 por ciento de los votos, por delante del 35,66 por ciento recabado por Chapo, al que la comisión electoral ha dado más del 70 por ciento de los respaldos.