Mitsotakis y Erdogan apuestan por la cooperación en víspera de la visita del líder griego a Turquía

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, han defendido este domingo la necesidad de colaborar y cooperar en declaraciones previas a la visita de este lunes de Mitsotakis a Ankara, la primera de un líder griego a Turquía en cinco años.

"Evidentemente hay cuestiones en las que no pensamos igual, pero el número de temas en los que podemos ponernos de acuerdo no es pequeño. Podemos hablar de todo con franqueza y dar pasos hacia una solución", ha afirmado Erdogan en una entrevista concedida al diario griego 'Kathimerini' publicada este domingo.

Mitsotakis, por su parte, ha concedido una entrevista al diario turco 'Milliyet' en la que ha apuntado que "Grecia no amenaza a nadie. Somos vecinos, no enemigos". "Incluso si no conseguimos avanzar en la demarcación de la frontera marítima en el Egeo, en el Mediterráneo, podemos estar en desacuerdo de una forma civilizada", ha argumentado.

El dirigente griego espera que la visita consolide los avances de los últimos meses y sirva para cimentar el compromiso de mejorar las relaciones "en beneficio de ambos pueblos". "Tenemos que centrarnos en reforzar una agenda positiva y fomentar la cooperación entre los dos países", ha remachado.

Erdogan, por su parte, ha abogado por afrontar los problemas y "resolverlos con valentía" en lugar de "aplazarlos", lo cual "no resuelve nada". "Hay que tirar abajo los muros de prejuicios. Necesitamos pasos de alcance histórico centrados en las soluciones", ha argumentado.

El dirigente turco ha señalado así que hay buenas relaciones al más alto nivel, pero también a nivel de ministros y otros cargos. "Tenemos comunicación a muchos niveles. Es satisfactorio y podemos avanzar", ha remachado.

La delimitación de la frontera marítima y las zonas económicas exclusivas de los dos países sigue siendo motivo de conflicto. Turquía ha firmado un acuerdo de delimitación con Libia que no reconoce Grecia, que a su vez ha firmado otro acuerdo con Egipto que no reconoce Ankara. El Gobierno grecochipriota, por su parte, ha suscrito un acuerdo de reconocimiento con Israel sin tener en cuenta a la República Turca del Norte de Chipre, país solo reconocido por Turquía