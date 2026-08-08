El movimiento populista alemán "Proyecto M1llón" concentra a 10.000 personas contra el Gobierno de Merz

Concentracion en Alemania del "Proyecto M1llon" contra el canciller Merz, a 8 de agosto de 2026 - Sebastian Willnow/dpa

ONG avisan de la presencia de elementos de ultraderecha en la convocatoria

CHEMNITZ (ALEMANIA), 8 (DPA/EP)

Una protesta populista contra el canciller alemán Friedrich Merz ha congregado este sábado a 10.000 personas en la ciudad oriental de Plauen el sábado, exigiendo la dimisión de su gobierno y la convocatoria inmediata de nuevas elecciones.

Los organizadores de la iniciativa, denominada "Proyecto M1llion", han publicado una lista de 11 demandas, entre las que se incluyen la reducción de los precios de la energía, un billete de transporte público de 29 euros a nivel nacional, una reforma de la radiotelevisión pública y la deportación inmediata de "todos los inmigrantes ilegales, delincuentes y condenados".

En un claro guiño a la revolución pacífica de 1989, los participantes corearon "Somos el pueblo", el lema utilizado en las manifestaciones anticomunistas de la antigua Alemania Oriental.

La protesta "Unidad por Alemania" era oficialmente independiente de los partidos políticos. Sin embargo, un grupo local prodemocrático, la Alianza por la Democracia, la Tolerancia y el Coraje Cívico, advirtió de la presencia de extremistas de derecha entre los organizadores.

"El evento está siendo promovido por canales de extrema derecha; en Facebook, los comentarios sobre la manifestación contienen mensajes de odio, y los llamamientos a la acción difunden discursos antisemitas y etnonacionalistas", escribió el grupo.

Una contramanifestación congregó a unos 400 simpatizantes, según la Policía, y no se registraron incidentes durante la tarde.

En la manifestación principal, se exhibieron numerosas banderas alemanas, así como pancartas azules con palomas blancas.

También se vieron banderas del histórico Reino de Sajonia, frecuentemente utilizadas por el partido de extrema derecha Sajones Libres, que había convocado a sus seguidores a participar. "¡Este cártel, este gobierno debe irse!", gritó un orador al inicio, provocando aplausos del público.

El plan de 11 puntos de la iniciativa incluye otras demandas, como la eliminación del impuesto al CO2, la introducción de un modelo de democracia directa al estilo suizo y la reducción de la burocracia.