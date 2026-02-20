MSF denuncia un ataque contra un convoy cargado con suministros médicos en el este de RDC

Archivo - Goma, capital de la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/David Allignon - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado que un camión que cargaba suministros médicos ha sido atacado esta semana por hombres armados no identificados en la región de Rutshuru, ubicada en Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo.

Durante el ataque --registrado el pasado miércoles sobre las 11.30 horas (hora local) en May Ya Moto, en pleno Parque Nacional de Virunga-- los hombres armados "confiscaron por la fuerza" los efectos personales del equipo de MSF, según un comunicado remitido a Europa Press por la ONG.

Asimismo, los equipos de MSF presentes en el lugar "fueron intimidados físicamente y uno de ellos sufrió heridas leves", si bien la ONG ha confirmado que los suministros fueron protegidos, mientras que su personal está ya "a salvo".

El cargamento finalmente pudo entregarse "con éxito" en Kibirizi, en la jefatura de Bwito. La ONG ha confirmado que la emboscada también afectó a otros civiles que se encontraban en la misma ruta y que fueron asaltados por dichos hombres armados.

"MSF expresa su solidaridad con los compañeros y los civiles afectados, reafirma su compromiso de apoyar a las poblaciones necesitadas pese a la inseguridad persistente en la región, e insta a preservar el espacio humanitario necesario para llevar a cabo su misión médica", ha zanjado.