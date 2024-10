MSF denuncia que la violencia en Líbano tendrá repercusiones "duraderas" en la salud mental de la población

Familias desplazadas del refugio de Azarieh se agolpan en torno a un depósito de agua durante un reparto de agua en Beirut, Líbano. - ANTONI LALLICAN

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este martes las posibles repercusiones "duraderas" en el bienestar psicológico y emocional de la población de Líbano tras la violencia que está presenciando desde la escalada de la guerra hace menos de un mes, por la que más de 1,2 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

"Muchos de los niños que acuden a nuestra clínica están en estado de shock. Por mi formación médica, sé que estos niños arrastrarán este trauma en el futuro", ha declarado en un comunicado la doctora Aida Hassouna, médica de MSF en Sidón (oeste), al añadir que "tendrá un impacto porque han visto cómo se destruían sus hogares y familiares asesinados delante de sus ojos".

"Los niños conocen el avión como medio de transporte, pero no el concepto de lanzar bombas y hacer daño. No asocian el ruido de un avión con el peligro y no saben que tienen que ponerse a cubierto o serán testigos de la devastación, el polvo, los olores, la contaminación y polvo tóxico", ha lamentado.

En menos de un mes desde la escalada de la guerra, más de 2.500 personas han muerto en Líbano, la mayoría en las últimas tres semanas, y más de 11.800 han resultado heridas, según datos de las autoridades sanitarias.

Una madre desplazada en Líbano, Ezdihar, ha contado a través de MSF su historia: "Mi hija sólo tiene 14 años, pero con todas las dificultades que hemos tenido que afrontar, está reaccionando como una adulta a los bombardeos". Así, la madre ha insistido en que su hija "ha tenido que madurar rápidamente".

APOYO EN LOS ADULTOS

La ONG ha destacado que el apoyo en salud mental no solo es necesario para los niños, sino también para los adultos. Muchos de los pacientes de MSF se han sentido abrumados o traumatizados, y el duelo por la pérdida de familiares o el dolor por la separación por el desplazamiento agravan esta angustia.

"Aunque hay que ser realistas con la situación, también hay que normalizar sus sentimientos", explica Al Mashaqba, responsable de actividades de salud mental de MSF en la gobernación de Becá, al añadir que las personas no están acostumbradas a tener acceso a este tipo de recursos gratis. "Uno de mis psicólogos me contó que cuando una mujer se enteró de que nuestros servicios son gratuitos, se echó a llorar", ha recordado.

La guerra, además de las consecuencias humanas, ha producido una prolongada crisis económica que ha dejado a más del 80 por ciento de la población libanesa viviendo por debajo del umbral de pobreza. Asimismo, el país de Oriente Próximo ha acogido, según MSF, a 1,5 millones de sirios y a más de 200.000 palestinos, muchos de los cuales se han enfrentado a varios desplazamientos.

El Ejército israelí desató el 1 de octubre una nueva invasión de Líbano tras varias semanas de intensos bombardeos y ataques contra el país, incluida la explosión coordinada de miles de dispositivos de comunicación, después de más de once meses de combates con Hezbolá.

El repunte de las hostilidades se enmarca en los enfrentamientos iniciados hace más de un año, después de que Hezbolá atacara territorio israelí un día después de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, que llevaron a Israel a desatar una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza.