MSF y expertos de Yale temen que 260.000 personas siguen atrapadas en El Fasher (Sudán) a merced de las RSF

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tanto Médicos sin Fronteras (MSF) como expertos en investigación humanitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale temen que 260.000 personas están ahora mismo atrapadas en la ciudad sudanesa de El Fasher, bajo control desde el pasado fin de semana de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), escenario de "atrocidades masivas", según la organización humanitaria, y de la desaparición de siete reporteros y la violación de otras tres informadoras, de acuerdo con fuentes locales al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

"Las cifras de llegadas no cuadran", ha comentado el responsable de Emergencias de MSF, Michel Olivier Lacharité, quien tiene constancia de que, en los últimos siete días, solo 5.000 personas aproximadamente han conseguido salir desde El Fasher al punto de evacuación más cercano, el campamento de desplazados de Tawila. ¿Dónde están todas las personas desaparecidas que ya han sobrevivido a meses de hambruna y violencia en El Fasher?", ha cuestionado.

El Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale se hace la misma pregunta. En su última evaluación, publicada esta pasada noche, alerta que las recientes imágenes por satélite que ha estudiado no exhiben "movimientos a gran escala que coincidan con la huida de civiles de El Fasher fuera del cerco, lo que aumenta la probabilidad de que la mayoría de los civiles estén muertos, capturados o escondidos".

Además, los expertos de Yale perciben "claros indicios de que continúan las matanzas masivas" como las que detectó el 27 y el 28 de octubre. Sin embargo, estiman un escenario todavía peor porque "las RSF ya no están posicionadas como si estuvieran atrapando a gente que huye" y todo parece indicar que ha comenzado una nueva fase de búsqueda y exterminio.

Hasta la fecha, los expertos de Yale han identificado un total de al menos 31 "agrupaciones compatibles con cuerpos" sin vida en sus imágenes por satélite recopiladas después de la captura de El Fasher por parte de RSF el 26 de octubre. De estos grupos, 13 fueron incluidos en el informe del viernes.

Lacharité asegura por su parte que están recibiendo informaciones dantescas de los desplazados que han llegado a Tawila. "La respuesta más probable, aunque aterradora, es que están siendo asesinados, bloqueados y perseguidos cuando intentan huir", ha indicado. Entre los recién llegados el 27 de octubre, los 70 niños menores de cinco años presentaban desnutrición aguda, y el 57 por ciento de ellos sufría desnutrición aguda severa. Al día siguiente, el equipo de MSF examinó a 120 hombres que llegaban de El Fasher, de los cuales el 20 por ciento padecía desnutrición aguda severa.

"Varios testigos relataron a MSF que un grupo de 500 personas integrado por civiles y soldados de las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas Conjuntas intentó huir el 26 de octubre, pero la mayoría fueron asesinados o capturados por la RSF y sus aliados", ha añadido la ONG.

Finalmente, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha llamado a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para averiguar el paradero de siete reporteros desaparecidos desde la caída de la ciudad, identificados como Jalid Abu Warqa, Magdi Youssef, Mohamed Al Refaey, Taj Al Sir Ahmed Suleiman, Mohamed Hussein Shalabi, Atta Mohamed e Ismail Mohamed Ahmed.

Asimismo, el Foro de Mujeres Periodistas de Darfur ha informado al CPJ que al menos tres periodistas habían sido violadas por combatientes de las RSF durante su último ataque a la ciudad, "lo que forma parte de un patrón más amplio de violencia sexual dirigida tanto contra periodistas como contra otros civiles".

Los paramiltares, cabe recordar, han desmentido todas las acusaciones de atrocidades vertidas contra ellos y este mismo sábado han publicado en la plataforma Telegram un nuevo vídeo en el que muestras imágenes de la reapertura del hospital Al Saudi de la ciudad para que los civiles reciban atención médica.