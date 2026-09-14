Mueren dos palestinos en ataques del Ejército de Israel contra el sur y el norte de la Franja de Gaza

Daños por un bombardeo de Israel contra un campamento de desplazados en los alrededores de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza- Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Al menos dos palestinos han muerto este lunes a causa de distintos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur y el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

Fuentes del Hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza, citadas por la agencia palestina de noticias Sanad han confirmado la muerte de un hombre identificado como Muhamad Ajour, tras sucumbir a las heridas provocadas por un ataque contra una vivienda en las inmediaciones de este centro médico situado en el norte del enclave palestino.

Horas antes, equipos médicos han recuperado el cuerpo de otro hombre, cuya identidad no ha trascendido, tras ser tiroteado por las tropas israelíes en el oeste de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por el momento sobre ninguno de estos sucesos.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este mismo lunes a más de 1.370 los palestinos muertos por ataques perpetrados por Israel contra el enclave desde la entrada en vigor del alto el fuego.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en redes sociales que hasta la fecha se han documentado 1.372 muertos y 4.659 heridos, incluidos dos fallecidos y 25 heridos a causa de los ataques perpetrados por las tropas israelíes contra la Franja durante las últimas 24 horas.

Asimismo, ha especificado que los equipos de rescate han logrado recuperar 831 cadáveres de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes --ahora desplegadas en la 'Línea Amarilla', que cubre más de la mitad de Gaza-- al hilo del citado acuerdo.

Por último, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han documentado 73.786 "mártires" y 174.771 heridos, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas a las que los equipos de rescate no pueden acceder.