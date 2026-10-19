Muere un palestino en un ataque de Israel contra el norte de Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Palestinos durante el funeral de una persona muerta por un ataque ejecutado el 18 de octubre de 2026 por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 (archivo) - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este lunes a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Fuentes médicas del Hospital Al Shifa citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que al centro han sido trasladados un cadáver y varios heridos tras un ataque perptrado por un dron contra el barrio de Sheij Raduan, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 1.520 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.400 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.