Muere un palestino en un nuevo bombardeo de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Palestinos durante el funeral de un niño muerto en un ataque ejecutado por el Ejército de Israel el 26 de septiembre de 2026 contra la Franja de Gaza - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas este domingo a causa de un nuevo ataque lanzado por el Ejército de Israel en los alrededores de una mezquita en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el ataque ha alcanzado a un grupo de personas al norte de una mezquita en Al Mauasi, al oeste de la ciudad de Jan Yunis, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

Por otra parte, el Ejército israelí ha anunciado la muerte de un "activista de organizaciones yihadistas globales" en Gaza al que identifica como Saher Nadal Lafti Tsaqr y al que acusa de "entregar armas" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave.

"El terrorista invadió el territorio del Estado de Israel durante la masacre del 7 de octubre de 2023 y fue el conductor de la motocicleta que trasladó a Noa Argamani y Avinatan Or a Gaza tras ser secuestrados en el festival Nova", ha especificado a través de un comunicado, en el que adjunta una captura de pantalla del momento.

Asimismo, ha destacado que el sospechoso "estuvo detrás recientemente de planes terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los ciudadanos de Israel, en colaboración con miembros de los brazos armados de Hamás y Yihad Islámica, en violación del acuerdo de alto el fuego".

El Ejército israelí ha publicado además un vídeo en el que "un terrorista usa a un niño para trasladar armas a una vivienda civil" en Gaza y asegura que el sospechoso "usó al niño como un escudo humano para trasladar las armas y evitar que las FDI le atacaran e impidieran la operación".

Por su parte, las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo domingo a 1.417 los muertos y a 4.964 los heridos por ataques israelíes desde el citado alto el fuego, incluidos dos fallecidos y once heridos durante el último día. A ello se suman 834 cadáveres recuperados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha recalcado además en un comunicado publicado a través de redes sociales que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-- se han registrado 74.018 muertos y 175.079 heridos.