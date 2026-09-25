Muere una persona en un ataque de Israel contra un vehículo en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Vehículo alcanzado por un bombardeo del Ejército de Israel contra un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, en septiembre de 2026 (archivo) - Hadi Daoud / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este viernes a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Israel contra un vehículo en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha alcanzado un vehículo cerca de la entrada del campamento de desplazados de Uijan, en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis (sur), un suceso que se ha saldado con varios heridos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

El Ejército israelí, que no se ha pronunciado sobre el ataque, ha reivindicado sin embargo la muerte de dos supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en bombardeos lanzados durante los últimos días, entre ellos un encargado de la entrega de financiación al grupo islamista palestino.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado más de 1.400 palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 73.925 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.