Muere el piloto de un avión militar de Polonia al estrellarse durante un ejercicio de entrenamiento

Aviones F-16 vuelan sobre Varsovia durante el desfile del día del Ejército de Polonia - Europa Press/Contacto/Dominika Zarzycka

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un avión F-16 se ha estrellado este jueves en la ciudad polaca de Radom, a cien kilómetros al sur de Varsovia, durante un ejercicio de entrenamiento, en un accidente en el que el piloto, único tripulante, no ha sobrevivido.

"Un F-16 se ha estrellado durante los preparativos para un espectáculo aéreo. Desafortunadamente, el piloto ha fallecido", ha anunciado al portavoz del Gobierno de Polonia, Adam Szlapka, a través de un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Tanto el presidente del país, Karol Nawrocki, como el primer ministro , Donald Tusk, han trasladado su "más sentido pésame" a los seres queridos del piloto fallecido. "¡Honremos su memoria!", ha agregado Tusk.

El vice primer ministro polaco y titular de la cartera de Defensa, Wladislaw Kosniak Kamisz, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos, desde donde ha afirmado que "esta es una gran pérdida para la Fuerza Aérea y todo el Ejército polaco".