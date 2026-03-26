Muere un segundo soldado de Israel en combates con Hezbolá en el sur de Líbano

Archivo - Soldados israelíes cerca de la frontera con Líbano - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de un segundo soldado durante la jornada en combates con el partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, con lo que ascienden a cuatro los militares muertos en el marco de la nueva ofensiva contra el país vecino, que incluye una invasión de zonas al sur del río Litani.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado al soldado muerto como Aviad Elchanan Volansky, de 21 años y miembro de la Unidad de Reconocimiento de la Brigada Golan, al igual que Ori Greenberg, ambos fallecidos después de que Hezbolá reivindicara una emboscada contra un grupo de militares y carros de combate en la zona entre Taibé y Qantara.

El grupo libanés ha afirmado que sus milicianos han destruido diez carro de combate y dos excavadoras blindadas en su ataque contra las fuerzas de Israel, según ha recogido la cadena de televisión Al Manar, vinculada a Hezbolá.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado sus "profundas concolencias" a las familias de ambos soldados, en sendos mensajes en redes sociales en los que ha destacado el "heroísmo y valor" de Greemberg y Wolansky en la defensa del país.

En el incidente han resultado heridos otros dos militares, según recoge 'The Jerusalem Post', que apunta además a más de medio centenar los soldados israelíes heridos desde el pasado 2 de marzo, fecha en que se reactivó el conflicto en Líbano, con el lanzamiento de proyectiles hacia territorio israelí por parte de Hezbolá hacia en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

El Ejército israelí ha intensificado durante los últimos días sus operaciones terrestres en Líbano, con el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, asegurando recientemente que el objetivo es "controlar" la zona al sur del río Litani, lo que supondría consolidar una ocupación de un fragmento importante del sur libanés.

Las autoridades libanesas han elevado a más de 1.100 los muertos a causa de la oleada de ataques y operaciones terrestres por parte de Israel, si bien el Ejército israelí ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.