Mueren cinco esquiadores por nuevas avalanchas en Austria

VIENA 21 Feb. (DPA/EP) -

Las autoridades austriacas han confirmado este viernes el fallecimiento de hasta cinco personas por varios aludes registrados a lo largo de la jornada, en una nueva cadena de incidentes trágicos que ha golpeado a distintas estaciones del país en pleno invierno.

La cifra de fallecidos ha aumentado después de que dos personas hayan sido halladas sin vida tras una avalancha en la estación de esquí de St. Anton am Arlberg, en el oeste de Austria. Ambas víctimas han sido rescatadas por los equipos de emergencia, aunque no ha sido posible reanimarlas, según ha informado un portavoz policial.

Además, otras tres personas han sido extraídas de debajo de la nieve inicialmente con heridas; una de ellas ha fallecido más tarde durante la noche en el hospital. Por el momento, las autoridades no han facilitado datos sobre la edad ni la nacionalidad de los afectados.

En otro suceso similar ocurrido en Klösterle, en la provincia de Vorarlberg, un varón suizo de 39 años ha perdido la vida mientras descendía por una ladera pronunciada junto a un ciudadano alemán de 47 años. Según informes oficiales, tras desencadenarse el alud, el hombre ha sido arrastrado alrededor de 250 metros y ha quedado completamente sepultado bajo la nieve. Su acompañante no ha sufrido daños.

Asimismo, un esquiador alemán de 42 años ha muerto en la estación tirolesa de Nauders tras ser sorprendido por otra avalancha. En el momento del incidente, el hombre practicaba esquí fuera de pista junto a su hijo de 16 años, quien ha resultado herido de gravedad, de acuerdo con la Policía.

Padre e hijo intentaban atravesar una pendiente orientada al norte cuando se ha desprendido una placa de nieve de unos 400 metros de ancho, que los ha arrastrado entre 200 y 300 metros ladera abajo.

En los últimos días han caído hasta 40 centímetros de nieve en algunas áreas del Tirol, lo que ha agravado la inestabilidad del manto nivoso, situación en la que las autoridades han alertado de que el riesgo de avalanchas continúa siendo elevado.