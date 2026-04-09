Mueren cuatro migrantes tras un naufragio en el canal de la Mancha frente a la costas de Francia

Archivo - Migrantes detenidos en el Canal de la Mancha - Europa Press/Contacto/Ben Stansall - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al memos cuatro migrantes han muerto este jueves tras un naufragio registrado en el canal de la Mancha frente a las costas del departamento de Paso de Calais, en el noroeste de Francia, según han informado las autoridades locales, que apuntan a que otros 40 migrantes han sido rescatados con éxito.

El incidente ha tenido lugar cuando un bote con decenas de migrantes a bordo se ha hundido en Equihen-Plage, cerca de la localidad de Boulogne-sur-Mer. Entre los fallecidos hay dos hombres y dos mujeres, según informaciones de la emisora Ici.

El prefecto de Paso de Calais, François-Xavier Lauch, que se ha desplazado este mañana hasta el lugar de los hechos, ha confirmado la cifra preliminar de víctimas mortales y ha detallado las circunstancias entorno a lo sucedido.

Lauch ha manifestado que, a menudo, las corrientes son peligrosas en esta zona, si bien el barco trató de seguir su rumbo hacia Reino Unido, al otro lado del Canal. No obstante, la gran mayoría de los presentes --entre los que había dos niños-- pudo ser rescatada.

El dispositivo de rescate ha contado con la ayuda de 46 bomberos, 30 gendarmes, tres miembros del servicio sanitario y efectivos de Protección Civil, entre otros. "Aún estamos investigando lo sucedido", ha aclarado Lauch.